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Microsoft svela Xbox Nano Controller: il pad ultra-compatto è disponibile in preordine

Il dispositivo più piccolo mai realizzato da Xbox offre 18 input standard, batteria ricaricabile e connettività universale a 49,99 euro.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 16/10/2026

Gaming

Microsoft ha annunciato ufficialmente il lancio dell'Xbox Nano Controller, un nuovo pad tascabile studiato per adattarsi a ogni tipo di tasca e di budget. Con una lunghezza di poco superiore ai 12,7 cm (5 pollici) e un peso di circa 100 grammi (3,5 once), il dispositivo si attesta come il controller più compatto mai prodotto dal brand. La sua struttura leggera e ridotta rappresenta la soluzione ideale per i giocatori più giovani, per chi possiede mani più piccole e per chiunque cerchi un accessorio portatile per giocare in mobilità su un'ampia gamma di schermi.

Nonostante le dimensioni contenute, l'Xbox Nano Controller non rinuncia alle funzionalità chiave: include infatti tutti i 18 input di gioco standard, garantendo il layout familiare e intuitivo che i videogiocatori già conoscono. Tra le caratteristiche tecniche figurano:

  • Batteria ricaricabile integrata via USB-C.

  • Pulsante Azione programmabile, personalizzabile per acquisire screenshot, registrare clip video o attivare scorciatoie rapide tramite l'app Accessori Xbox.

  • Connettività estesa, grazie al supporto per le tecnologie Xbox Wireless e Bluetooth, che permettono di associare e passare facilmente da una console Xbox (Series X|S e Xbox One) a PC, smartphone, tablet e Smart TV compatibili.

Posizionato a un prezzo accessibile di 49,99 euro ($49.99 USD), il controller punta a favorire l'accessibilità al gioco multiplayer in famiglia e in locale su titoli come Minecraft Dungeons II o per le sessioni fuori casa con Forza Horizon 6.

I preordini sono già iniziati sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati in oltre 35 Paesi – tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Giappone –, con la disponibilità effettiva e le prime spedizioni previste a partire dal 4 novembre.

Per accompagnare il lancio, Microsoft ha stretto due collaborazioni promozionali destinate al mercato statunitense per la stagione natalizia:

  • Offerta Samsung: Acquistando una Smart TV Samsung selezionata, i consumatori riceveranno un Xbox Nano Controller e 2 mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (riservato ai nuovi iscritti) per giocare direttamente in cloud tramite l'app Xbox integrata nel Samsung Gaming Hub.

  • Offerta Meta: Un bundle speciale abbinerà l'acquisto di un visore Meta Quest a un controller Nano e a 2 mesi di Game Pass Ultimate.



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