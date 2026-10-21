▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ASUSTOR Photo Gallery si aggiorna: arrivano le nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale

ASUSTOR introduce la categorizzazione automatica delle immagini e la ricerca in linguaggio naturale con elaborazione 100% locale sul NAS a tutela della riservatezza dei dati.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/10/2026

Digital Life

ASUSTOR ha annunciato un importante aggiornamento per Photo Gallery, l'applicazione proprietaria dedicata alla gestione e all'organizzazione delle librerie fotografiche sui propri sistemi NAS. Le nuove funzionalità integrano modelli di intelligenza artificiale per semplificare la catalogazione degli archivi visivi e velocizzare la ricerca degli scatti.

La novità principale risiede nell'introduzione della funzione “Analyze Context”, un sistema capace di analizzare il contenuto delle immagini per riconoscere autonomamente oggetti, contesti e scenari. L'intelligenza artificiale suddivide e ordina automaticamente le fotografie all'interno di categorie tematiche predefinite - come viaggi, paesaggi, animali e cibo - eliminando la necessità di una gestione manuale della libreria, un'operazione spesso complessa in presenza di volumi di dati elevati.

L'aggiornamento introduce inoltre un motore di ricerca in linguaggio naturale. Gli utenti possono rintracciare un'immagine specifica digitando una semplice descrizione testuale del contenuto (ad esempio "sunset over the sea"), superando i vincoli legati alla conoscenza della data di scatto o del nome del file. La funzione elabora le descrizioni semantiche comprendendone il significato e confrontandolo con le immagini in archivio; attualmente l'inserimento dei comandi di ricerca richiede l'utilizzo della lingua inglese.

Sul fronte della sicurezza e della protezione dei dati personali, ASUSTOR ha strutturato l'architettura in modo che l'intero processo di elaborazione algoritmica avvenga esclusivamente in locale direttamente sul chip e sull'hardware del NAS. Nessuna immagine o dato contestuale viene inviato verso server cloud esterni per essere analizzato, garantendo il pieno controllo della riservatezza. L'attivazione dei moduli di intelligenza artificiale rimane comunque facoltativa e personalizzabile in qualsiasi momento da parte dell'utente.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
OpenAI lancia GPT-6.1 Terra per velocizzare...
Digital Life
Brand Phishing nel Q3 2026: Microsoft resta il...
Digital Life
I re di Instagram: un post promozionale delle...
Digital Life
Cyber Security Month: consigli pratici per...
Digital Life
Tesla riprogetta la sua app per iPad e per il...
Digital Life
AGCOM e l'impatto dell'IA: un terzo del...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.