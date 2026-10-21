Philips Monitors presenta i nuovi 27E3C2500 e 32E3C2500: schermi pensati per il lavoro e l'intrattenimento quotidiano

Philips Monitors amplia la propria offerta di soluzioni di visualizzazione annunciando il lancio dei nuovi 27E3C2500 e 32E3C2500, due monitor curvi progettati per coprire sia le esigenze d'ufficio e smart working, sia le sessioni di intrattenimento e il gaming occasionale. Entrambi i modelli sono caratterizzati da un pannello VA con curvatura 1500R e risoluzione Quad HD (2560 × 1440 pixel), offrendo una densità di dettaglio e uno spazio di lavoro superiori rispetto allo standard Full HD.

I due display differiscono principalmente nelle dimensioni, consentendo agli utenti di scegliere la configurazione ideale per la propria postazione: il modello 27E3C2500 presenta un formato da 27 pollici, mentre il 32E3C2500 mette a disposizione un'ampia diagonale da 31,5 pollici. Dal punto di vista delle prestazioni visive, entrambi i pannelli supportano lo standard HDR10 e integrano la tecnologia SmartContrast, che ottimizza automaticamente la retroilluminazione in base ai contenuti riprodotti. La fluidità delle immagini è garantita da una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, dal tempo di risposta MPRT di 0,5 ms e dalla tecnologia Adaptive-Sync, utile a eliminare fenomeni di tearing e scatti durante il gioco.

Per ridurre l'affaticamento oculare durante i lunghi utilizzi, Philips ha integrato le tecnologie SoftBlue (per la riduzione delle emissioni di luce blu), Flicker-free (contro lo sfarfallio) e la modalità di lettura EasyRead. Sul fronte delle connessioni, i monitor offrono ingressi HDMI e DisplayPort, un'uscita audio e due altoparlanti stereo integrati da 2 W. La struttura consente l'inclinazione del pannello ed è compatibile con i supporti VESA 100 × 100 mm. La gamma si completa inoltre con i modelli 27E3C2200 e 32E3C2200, varianti che mantengono il design curvo e i 144 Hz offrendo una risoluzione Full HD.

I nuovi Philips 27E3C2500 e 32E3C2500 saranno disponibili sul mercato a partire da fine novembre 2026 ai prezzi consigliati di 149 € per il modello da 27 pollici e 189 € per la versione da 31,5 pollici.