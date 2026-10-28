Apple presenta il nuovo iMac con chip M6: un salto in avanti nelle prestazioni e nell'IA

Apple ha svelato la nuova generazione di iMac, alimentata dall'inedito chip M6 e progettata per potenziare l'elaborazione dei flussi di lavoro creativi e l'esecuzione locale dei modelli di intelligenza artificiale. Disponibile nelle sette storiche varianti cromatiche (blu, verde, rosa, giallo, viola, arancione e argento), il nuovo computer all-in-one introduce una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 12 core, con quest'ultima integrata da un Neural Accelerator posizionato su ciascun core. L'architettura hardware garantisce un salto prestazionale fino a 18 volte più veloce rispetto ai modelli iMac dotati di vecchi processori Intel e fino a 2,5 volte più rapido rispetto alle prime generazioni con chip M1.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, la presenza del nuovo Dual Neural Engine a 16 core, combinata con una larghezza di banda di memoria fino a 170 GBps, consente di raggiungere prestazioni AI on-device fino a 5 volte superiori rispetto alla versione con processore M4 e fino a 12 volte più scattanti nella gestione dei prompt tramite strumenti come LM Studio. Il sistema operativo macOS 27 Golden Gate sfrutta questa potenza di calcolo per integrare l'ecosistema Apple Intelligence, introducendo funzionalità avanzate in Safari per l'organizzazione automatica delle schede, strumenti intelligenti di fotoritocco e il supporto a soluzioni terze come Pixelmator Pro, Claude e Topaz Studio, garantendo sempre la protezione dei dati personali.

La dotazione hardware è completata da un display Retina 4,5K da 24 pollici con luminosità fino a 500 nit e gamma cromatica P3, affiancato da una videocamera Center Stage da 12 MP con funzione Panoramica Scrivania e da un sistema audio a sei altoparlanti compatibile con Dolby Atmos. Il comparto di connettività si aggiorna agli standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, a cui si aggiunge la porta 2,5 Gigabit Ethernet e fino a quattro uscite Thunderbolt 4 in grado di pilotare fino a due monitor esterni con risoluzione 6K. Come evidenziato da Shelly Goldberg, Vice President of Hardware Engineering di Apple, il nuovo modello coniuga prestazioni e sostenibilità, integrando il 100% di alluminio riciclato nel supporto e il 40% di energia rinnovabile nella filiera produttiva. I preordini si aprono il 28 ottobre 2026 con disponibilità nei negozi dal 6 novembre 2026, a un prezzo base di 1.829 euro (1.769 euro con tariffa Education) per la versione con CPU e GPU a 10 core, e di 2.029 euro per la configurazione a 12 core.