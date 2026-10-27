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iPhone Duo debutta negli store: al via le vendite del primo smartphone pieghevole di Apple

I dirigenti del gruppo di Cupertino hanno accolto i clienti negli store di Austin e New York per il lancio del nuovo dispositivo, supportato da sessioni dedicate e servizi di permuta.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/10/2026

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L'attesissimo iPhone Duo ha fatto il suo ingresso negli Apple Store di tutto il mondo a partire da venerdì 23 ottobre, segnando il debutto ufficiale del primo smartphone pieghevole sviluppato dalla società californiana. L'avvio delle vendite ha visto la partecipazione diretta dei vertici dell'azienda: John Ternus e Deirdre O’Brien hanno inaugurato le consegne presso lo store Apple Domain NORTHSIDE ad Austin, in Texas, mentre Greg “Joz” Joswiak e Vanessa Trigub hanno accolto i primi acquirenti nello storico punto vendita di Fifth Avenue a New York.

Il nuovo fattore di forma di iPhone Duo viene affiancato da sessioni dimostrative pratiche e assistenza personalizzata sia nei negozi fisici sia attraverso il portale apple.com e l'applicazione Apple Store. L'azienda ha strutturato un piano di supporto all'acquisto guidato dagli Specialist Apple, offrendo opzioni di permuta tramite il programma Apple Trade In e servizi di migrazione dati guidata con il Setup personale. Per accompagnare gli utenti alla scoperta del nuovo dispositivo e dell'aggiornamento software iOS 27, negli store sono state inoltre avviate le nuove sessioni formative del programma Today at Apple, tra cui i corsi dedicati "Presentiamo iPhone Duo" e "Suggerimenti: Novità di iOS 27 su iPhone".



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