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Meta migliora i suoi occhiali intelligenti con nuove funzioni audio, traduzione e navigazione

L'aggiornamento per gli occhiali smart di Meta introduce impostazioni audio mono e bilanciamento personalizzato, navigazione pedonale con indicazioni stradali dettagliate, supporto al cinese mandarino ed esperienze digitali dedicate a LISA.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/10/2026

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Meta ha reso disponibile l'aggiornamento firmware versione 129.1 per gli occhiali smart della linea Ray-Ban Meta, introducendo una serie di innovazioni volte a migliorare l'accessibilità audio, le capacità di navigazione autonoma e l'integrazione linguistica dei dispostivi.

Tra le principali novità sul fronte audio figura l'introduzione dell'audio mono, pensato per supportare gli utenti con deficit uditivi asimmetrici unificando i canali destro e sinistro nelle interazioni con Meta AI e nelle notifiche di sistema. A questo si affianca il bilanciamento audio, che consente di calibrare finemente la distribuzione del suono tra i due auricolari. Queste opzioni completano l'integrazione dell'audio spaziale, introdotta con la precedente versione 128 per arricchire l'ascolto di musica e podcast sulla collezione Ray-Ban Meta 2 e Meta Glasses.

Sul piano delle funzionalità di assistenza vocale e geolocalizzazione, la release estende il supporto di Meta AI e dei controlli di sistema al cinese mandarino (zh_CN) e introduce la navigazione pedonale con indicazioni stradali dettagliate (turn-by-turn). Gli utenti possono ora richiedere indicazioni vocali per raggiungere luoghi nelle vicinanze o condividere una posizione direttamente dalle app di mappe dello smartphone verso gli occhiali. Il servizio è attivo in Stati Uniti, Porto Rico, Canada e in selezionate metropoli internazionali. L'aggiornamento include infine miglioramenti ai sistemi di protezione antimanomissione della fotocamera e rilascia la collezione digitale Meta Glasses by LISA, che offre skin personalizzate, cartoline digitali, lenti AR e sticker esclusivi dedicati ai fan dell'artista.



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