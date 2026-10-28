Architettura Apple Silicon M6: il nuovo MacBook Pro 14" ridefinisce l'elaborazione neurale e l'efficienza energetica

Apple ha esteso il rinnovamento della gamma di calcolo professionale annunciando il nuovo MacBook Pro 14" alimentato dal processore di nuova generazione M6. Progettato per soddisfare le esigenze di studenti, sviluppatori e creatori di contenuti, il nuovo laptop combina un'architettura CPU a 12 core con una GPU a 12 core dotata di Neural Accelerator su ogni core e affiancata dal Dual Neural Engine a 16 core. La configurazione garantisce un incremento delle prestazioni grafiche del 30% rispetto alla generazione M5 e un'accelerazione fino al 25% sui carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale on-device.

Il salto generazionale appare particolarmente marcato per chi effettua l'aggiornamento dai modelli basati sul chip M1: le prestazioni di elaborazione dei prompt nei modelli linguistici (LLM) risultano infatti fino a 13 volte più veloci, mentre il rendering con ray tracing in applicativi come Blender registra velocità fino a 11,7 volte superiori. Grazie all'efficienza energetica dell'architettura Apple Silicon, il MacBook Pro 14" garantisce fino a 24 ore di autonomia, la più elevata di sempre per la linea Mac, mantenendo inalterate le prestazioni anche durante il funzionamento a batteria. La dotazione di memoria unificata parte da 16 GB (configurabile fino a 32 GB) con una larghezza di banda che raggiunge i 170 GBps.

L'hardware include un display Liquid Retina XDR da 14 pollici con picco di luminosità HDR di 1.600 nit (disponibile anche con opzione di finitura in vetro con nanotexture per abbattere i riflessi), videocamera Center Stage da 12 MP con funzione Panoramica Scrivania, impianto audio a sei altoparlanti con Audio Spaziale e ricarica rapida tramite alimentatori da 96 W in grado di ripristinare il 50% della carica in 30 minuti. Il comparto di connettività offre il supporto agli standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, tre porte Thunderbolt 4, uscita HDMI, slot per schede SDXC e connettore MagSafe 3.

Sul piano software e ambientale, il dispositivo viene fornito con macOS 27 Golden Gate e l'integrazione nativa delle funzionalità Apple Intelligence, realizzando al contempo progressi sul fronte della sostenibilità. La scocca integra infatti il 45% di materiali riciclati, tra cui il 100% di alluminio riciclato per il guscio, il 100% di cobalto riciclato nella batteria e, per la prima volta su un dispositivo dell'azienda, il 100% di tantalio riciclato nei condensatori. Disponibile nei colori nero siderale e argento, il nuovo MacBook Pro 14" con M6 può essere preordinato dal 28 ottobre 2026 e sarà distribuito a partire da venerdì 6 novembre 2026, con un prezzo base di 2.349 euro (2.229 euro per la fascia Education).