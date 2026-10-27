OpenAI lancia GPT-6.1 Terra per velocizzare l'interazione diretta con i pc

OpenAI espone il suo nuovo standard nell'esecuzione automatizzata delle mansioni digitali con il lancio di GPT-6.1 Terra, modello progettato per eccellere nelle interazioni dirette con l'interfaccia computer. La release costituisce un netto salto evolutivo rispetto a GPT-5.6 Terra, portando in dote una drastica riduzione dell'impatto economico per la rete aziendale grazie a costi di fruizione via API tagliati del 50%.

La peculiarità distintiva di GPT-6.1 Terra risiede nella capacità di interpretare i flussi visivi a schermo per portare a termine compiti operativi concreti senza soluzione di continuità. Il sistema è in grado di convertire istantaneamente un'immagine fotografica in un modello tridimensionale, compilare moduli web multilivello o manipolare complessi dataset all'interno di fogli di calcolo. Nei test condotti tramite il benchmark Agents' Last Exam, la piattaforma ha eguagliato i punteggi del modello di punta GPT-6 Astra, garantendo tuttavia una velocità media tre volte superiore sia ad Astra sia a GPT-6.1 Sol. Per i compiti di codifica e programmazione ad altissima complessità, OpenAI raccomanda comunque di fare riferimento ai modelli Sol e Astra.

Il modello GPT-6.1 Terra fa il suo esordio sul mercato a partire da oggi, con disponibilità immediata sulla piattaforma ChatGPT Work e su Codex per l'utenza con sottoscrizione a pagamento abilitata, oltre a essere accessibile per gli sviluppatori attraverso le consuete interfacce API.