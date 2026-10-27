Siri AI si aggiorna con la versione 27.2 e parla nuove lingue

Apple ha annunciato la disponibilità di Siri AI in un numero esteso di lingue in concomitanza con il rilascio globale degli aggiornamenti software alla versione 27.2. La nuova generazione dell'assistente virtuale, interamente riprogettata per offrire conversazioni più naturali e una maggiore personalizzazione, aggiunge il supporto ufficiale per coreano, francese, giapponese, portoghese e spagnolo, che si affiancano all'inglese ampliando significativamente il bacino di utenti internazionali.

La soluzione poggia sui modelli di Apple Intelligence, integrando la comprensione del contesto personale dell'utente attraverso l'analisi sicura di messaggi, email, foto e contenuti visivi presenti sullo schermo. Grazie all'ampliamento delle azioni sulle applicazioni di sistema, Siri AI consente di redigere testi, applicare modifiche avanzate alle immagini, condividere contenuti e rispondere a quesiti complessi attingendo alla propria conoscenza globale, mantenendo la tutela della privacy tramite architetture di calcolo protette. Entro la fine dell'anno è inoltre programmata l'estensione del servizio per cinese tradizionale, norvegese, turco e vietnamita.

La funzione viene distribuita in versione beta sui sistemi iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 e visionOS 27.2, richiedendo un hardware compatibile con Apple Intelligence e l'impostazione della lingua del dispositivo tra quelle supportate. Per quanto riguarda il mercato continentale, Siri AI non è al momento disponibile nell'Unione Europea su iOS, iPadOS e watchOS, con la società impegnata in un confronto aperto con le autorità regolatorie europee per individuare una soluzione di conformità. L'accesso è riservato agli utenti di età superiore ai 13 anni e include limiti di utilizzo giornaliero per le elaborazioni basate sui modelli server-side, quali Siri AI, strumenti di fotoritocco, Image Playground e modelli AFM 3 Cloud in Comandi Rapidi, per i quali Apple prevede di introdurre opzioni di accesso esteso a pagamento in futuro.