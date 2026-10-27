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Da Fujifilm arriva Mini Evo 2 con controlli touch, effetti vintage e supporto per i video

La nuova istantanea digitale di casa Fujifilm introduce il display touch da 4,5 pollici e la funzione Immersive Movie per catturare i momenti che precedono lo scatto, arrivando sul mercato a fine novembre al prezzo di 279,99 euro.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/10/2026

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FUJIFILM rafforza la propria linea di fotografia istantanea con il lancio della nuova instax mini Evo 2, fotocamera ibrida digitale a stampa istantanea affiancata dall'aggiornamento dell'applicazione dedicata per smartphone. L'evoluzione del dispositivo punta a coniugare il fascino dei comandi meccanici analogici con tecnologie di visione avanzate per ampliare le possibilità espressive dell'utente, come sottolineato da Karina Thomsen, Marketing Director di FUJIFILM Europe.

Il dispositivo introduce un touchscreen LCD da 4,5 pollici progettato per velocizzare l'inquadratura, le impostazioni e la visualizzazione delle anteprime. Tra le novità tecnologiche spicca la funzione instax Expanded View, che mostra sullo schermo una guida di campo visivo più ampia rispetto all'area finale di scatto per un controllo della composizione più accurato. Debutta inoltre la modalità instax Immersive Movie, che permette di registrare i quattro secondi antecedenti la pressione del pulsante di scatto su scheda microSD per preservare il contesto dinamico dell'immagine.

L'impostazione creativa del sistema si basa sulla combinazione tra 10 modalità obiettivo (tra cui Soft Focus e Light Leak) e 10 opzioni di pellicola (come Monochrome e Retro), permettendo di generare fino a 100 combinazioni artistiche differenti tramite la rotazione manuale della ghiera dell'obiettivo e del selettore effetti. La macchina offre una risoluzione di stampa a 600 dpi su formato film instax mini (2x3 pollici), con la possibilità di scegliere tra la modalità instax-Rich Mode per colori vividi e la instax-Natural Mode per tonalità tradizionali.

La dotazione hardware comprende uno specchio per selfie integrato, la modalità macro per i primi piani, la connettività USB Type-C, controlli manuali per esposizione e bilanciamento del bianco, oltre alla gestione remota dello scatto e della stampa via smartphone tramite l'app instax mini Evo. La commercializzazione in Italia di FUJIFILM instax mini Evo 2 è prevista a partire dalla fine di novembre 2026 al prezzo consigliato di 279,99 euro IVA inclusa.



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