Connettività e banda ultralarga: la tecnologia FWA a 1 Gbps sfida la fibra tradizionale

La tecnologia di connessione wireless FWA si consolida come un'alternativa concreta e competitiva alla fibra ottica tradizionale, superando le prestazioni della rete FTTC e avvicinandosi ai costi della FTTH. È quanto emerge dal report firmato dall'Osservatorio Tariffe di Segugio.it, condotto su un campione di 24 offerte consumer di 11 operatori nazionali pubblicate nei canali ufficiali nel mese di ottobre 2026.

Sul fronte dei costi di abbonamento, le tre architetture di rete si posizionano su livelli di prezzo sovrapponibili. Il canone medio equivalente per il primo anno della FWA si attesta a 26,25 euro al mese (pari a 314,99 euro all'anno), registrando uno scarto minimo rispetto ai 25,29 euro al mese della FTTH (303,47 euro all'anno) e ai 26,10 euro al mese della FTTC (313,18 euro all'anno).

Le differenze più marcate emergono tuttavia sul piano della banda erogata. I profili FWA analizzati garantiscono una velocità massima dichiarata media di 371 Mbps, superando dell'85,7% i 200 Mbps tipici della FTTC, ma rimanendo inferiori dell'84,0% rispetto alla media della fibra FTTH, attestata a 2,32 Gbps. Questo divario si riflette nel costo teorico per Mbps, calcolato in 0,102 euro per la FWA, 0,130 euro per la FTTC e 0,0136 euro per la FTTH.

L'evoluzione tecnologica verso le connessioni gigabit wireless risulta al momento una realtà circoscritta nel mercato retail, dove si rileva un unico profilo FWA fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, offerto a un canone equivalente di 29,07 euro al mese nel primo anno e con un costo per Mbps ridotto a 0,029 euro. Le prospettive per un ampliamento della copertura sono tuttavia sostenute dalla delibera 186/26/CONS dell'AGCOM, approvata il 22 luglio e pubblicata l'8 settembre 2026. Il provvedimento ha autorizzato le condizioni tecnico-economiche del profilo wholesale Open Stream FWA Up to 1G firmato da Open Fiber per circa 697 mila unità immobiliari nelle Aree Bianche, mantenendo invariato il canone all'ingrosso a 13,70 euro al mese.