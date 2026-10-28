Interbrand Best Global Brands 2026: l'integrazione dell'IA spinge i colossi tech nella top 10

L'edizione 2026 della celebre classifica Best Global Brands stilata dalla società di consulenza Interbrand evidenzia come l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nella quotidianità di consumatori e aziende sia diventata il principale catalizzatore di valore economico per i grandi marchi mondiali. Il comparto tecnologico si conferma il settore più redditizio sul pianeta raggiungendo un valore complessivo di 1.855,7 miliardi di dollari, a cui si sommano gli oltre 164,1 miliardi di dollari generati dal segmento dell'elettronica di consumo. Come evidenziato dal Global CEO di Interbrand Gonzalo Brujó, il fattore determinante dell'anno risiede nella capacità delle prime aziende in graduatoria di convertire le infrastrutture analitiche in prodotti, software e servizi fruibili direttamente nelle attività lavorative e personali degli utenti.

I primi cinque marchi della classifica generale operano tutti nell'ambito tecnologico e concentrano da soli 1.804,6 miliardi di dollari, valore pari al 46,7% dell'intero paniere dei 100 brand analizzati. Apple conserva la prima posizione mondiale per il quattordicesimo anno consecutivo registrando un incremento del 9% che porta la propria capitalizzazione di marca a 514,6 miliardi di dollari, posizionandosi davanti a Microsoft, seconda in classifica con 443,7 miliardi di dollari ed in crescita del 14% grazie alla diffusione pervasiva di Copilot nei sistemi Windows, Azure e Microsoft 365. Google scavalca Amazon e conquista il terzo gradino del podio con un valore di 389,3 miliardi di dollari (in aumento del 23%) spinto dalle funzionalità dell'ecosistema Gemini. Amazon si attesta in quarta posizione a quota 351,8 miliardi di dollari (in rialzo del 10%) per merito delle divisioni AWS e retail, mentre Samsung occupa il quinto posto superando per la prima volta i 105,2 miliardi di dollari con una crescita del 16%.

La performance più significativa dell'edizione 2026 appartiene a Nvidia, che registra un'impennata del 71% e scala nove posizioni passando dal quindicesimo al sesto posto assoluto, facendo il suo ingresso nella Top 10 globale con una valutazione di 74 miliardi di dollari. L'azienda di Santa Clara, trainata dalla domanda per l'architettura dei chip Blackwell e per i data center di calcolo intensivo, si affianca al trend positivo di Shopify, posizionata all'ottantaseiesimo posto con 8,9 miliardi di dollari e un incremento del 28% ottenuto grazie alle soluzioni software per il commercio elettronico potenziato dall'IA.