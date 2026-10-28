I servizi in abbonamento e la tecnologia per data center spingono i ricavi di LG

LG Electronics ha presentato i dati finanziari relativi al terzo trimestre del 2026, evidenziando un quadro di solida redditività operativa in tutte le sue principali divisioni di business. Nel trimestre l'azienda ha generato ricavi consolidati pari a 23.820 miliardi di KRW e un utile operativo di 781,9 miliardi di KRW. Guardando al bilancio dei primi nove mesi dell'anno, i ricavi consolidati cumulati hanno toccato quota 71.380 miliardi di KRW, segnando un incremento del 9,2% su base annua. L'utile operativo cumulato si è attestato a 4.030 miliardi di KRW, registrando un balzo del 55,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

La crescita dell'azienda è stata trainata sia dalle divisioni tradizionali sia dall'espansione nei servizi e nelle soluzioni industriali avanzate. Nel terzo trimestre, i ricavi derivanti dalle attività in abbonamento e dai servizi su base annua sono cresciuti dell'8,6% arrivando a 760 miliardi di KRW, mentre il comparto B2B ha messo a segno un incremento del 3,4% a 6.100 miliardi di KRW. Tra i settori emergenti ad altissima marginalità spicca quello dei sistemi di raffreddamento per data center dedicati all'intelligenza artificiale (AIDC), dove gli ordini cumulati hanno superato i 3.000 miliardi di KRW nel corso del trimestre, registrando un balzo significativo rispetto ai circa 600 miliardi di KRW rilevati a metà anno. Per supportare questo segmento, la società ha destinato ulteriori 220 miliardi di KRW al potenziamento dei propri siti produttivi, inclusa la realizzazione di una nuova struttura negli Stati Uniti in prossimità dei principali poli AIDC. Parallelamente prosegue lo sviluppo della robotica industriale con le attività della Data Factory in Corea e l'espansione dell'infrastruttura per la produzione in serie di attuatori.

L'analisi per settori mostra il contributo positivo di ogni singola business unit:

LG Home Appliance Solution (HS) : la divisione degli elettrodomestici ha conseguito ricavi pari a 7.040 miliardi di KRW e un utile operativo di 259,2 miliardi di KRW , superando per il secondo trimestre consecutivo la soglia dei 7.000 miliardi di fatturato grazie alla combinazione tra offerta premium e volumi sul mercato di massa.

LG Media Entertainment Solution (MS) : la divisione responsabile dei TV ha fatturato 5.020 miliardi di KRW ottenendo un utile operativo di 146,7 miliardi di KRW , beneficiando della ripresa delle vendite nei mercati emergenti e della domanda di schermi LG OLED.

LG Vehicle Solution (VS) : l'unità dedicata alle componenti e all'infotainment per l'automotive ha archiviato il miglior terzo trimestre della sua storia con ricavi per 2.830 miliardi di KRW e un utile operativo di 190,3 miliardi di KRW .

LG Eco Solution (ES): il braccio industriale per la climatizzazione commerciale ha registrato ricavi per 2.170 miliardi di KRW e un utile operativo di 87,2 miliardi di KRW, sostenuto dalle commesse estere e dagli investimenti nelle nuove linee produttive.

In vista dell'ultimo trimestre dell'anno, la multinazionale prevede di proseguire la propria strategia di ottimizzazione logistica e di rafforzamento nei mercati del Global South per contrastare le fluttuazioni dei costi delle materie prime e dei pannelli display. Sul fronte societario e del valore per gli azionisti, la società ha confermato che entro il quarto trimestre del 2026 procederà all'annullamento di tutte le 730.000 azioni proprie riacquistate nel corso dell'anno.