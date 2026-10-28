Apple potenzia la suite Creator Studio con modelli generative e l'integrazione MotionVFX

Apple ha svelato una serie di aggiornamenti per la suite professionale Apple Creator Studio, espandendo le capacità creative e le integrazioni basate sull'intelligenza artificiale per Mac, iPad e iPhone. Tra le novità principali figura l'integrazione nativa dei contenuti MotionVFX all'interno di Final Cut Pro, che mette a disposizione degli editor migliaia di asset tra modelli animati, titoli, transizioni e strumenti per il rotoscoping e il color grading. Inoltre, l'applicazione aggiorna il proprio Content Hub introducendo librerie di stock video e permette di esportare direttamente i fotogrammi della timeline in Pixelmator Pro per modifiche avanzate con salvataggio automatico nel progetto.

Sul fronte del fotoritocco e delle arti visive, Pixelmator Pro introduce la funzione Generate Fill, un motore di riempimento generativo che adatta illuminazione, prospettiva e texture all'area selezionata in base a descrizioni in linguaggio naturale, mantenendo elevata la nitidezza tramite la tecnologia integrata Super Resolution. Per quanto riguarda la produzione audio, Logic Pro adotta l'interfaccia Liquid Glass e si arricchisce di un assistente intelligente in versione beta, di un browser riprogettato con supporto alla libreria Splice e di una versione evoluta dello Stem Splitter, ora in grado di isolare e bilanciare specifici elementi delle percussioni. L'applicazione include inoltre un Producer Pack curato dal produttore Sergio George, vincitore di 20 Grammy Awards, con sonorità dedicate al latino jazz e alla salsa.

L'aggiornamento estende le funzionalità AI anche alle applicazioni per la produttività. Keynote, Pages e Numbers integrano un assistente contestuale sviluppato in collaborazione con i modelli Apple e OpenAI, affiancato dal supporto al protocollo aperto Model Context Protocol (MCP) per consentire ad agenti esterni l'automazione dei flussi di lavoro. Keynote adotta inoltre il nuovo formato aperto Keynote Interchange (.keyx) basato su JSON per una migliore integrazione con workflow di sviluppo terzi. Come dichiarato da Brent Chiu-Watson, Senior Director of Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud di Apple, gli aggiornamenti saranno distribuiti gratuitamente a partire da novembre 2026 per tutti i sottoscrittori della suite. Per i nuovi utenti, il servizio è offerto a un prezzo di 12,99 euro al mese o 129 euro all'anno (con tariffe Education fissate a 2,99 euro al mese o 29 euro all'anno), comprensivo di un mese di prova gratuita che diventa di tre mesi in caso di acquisto di un nuovo Mac o iPad idoneo.