Taboola partnership con Motorola: DeeperDive arriva sulla schermata di blocco dei moto g

Tabool ha annunciato un'estensione della propria collaborazione strategica con Motorola. L'accordo prevede l'integrazione nativa di DeeperDive – il motore di risposta basato su intelligenza artificiale generativa sviluppato da Taboola – direttamente all'interno della schermata di blocco di una selezione di smartphone della serie moto g.

La tecnologia DeeperDive combina algoritmi di intelligenza artificiale con i contenuti editoriali di alta qualità provenienti da un network di publisher internazionali, consentendo agli utenti di formulare quesiti in linguaggio naturale, consultare sintesi informative e accedere ad articoli di approfondimento su temi quali attualità, sport, finanza, viaggi e intrattenimento. Già adottato a partire dal 2025 da importanti testate globali tra cui USA TODAY Co., HuffPost UK, BuzzFeed Asia e Bangkok Post, il sistema fa il suo esordio nativo sui dispositivi mobili per accompagnare l'utente dalla singola ricerca a una comprensione articolata delle notizie.

Il piano di rilascio prenderà il via in maniera graduale nel corso del 2026 e del 2027, interessando i principali mercati internazionali tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Messico e Argentina. L'operazione consolidata rafforza l'alleanza tra le due aziende, estendendo i servizi di raccomandazione personalizzata già presenti sulla linea di dispositivi firmata Motorola.

Come evidenziato dal CEO di Taboola Adam Singolda, l'integrazione di DeeperDive rappresenta un nuovo paradigma nella fruizione delle notizie sui dispositivi mobili, permettendo al pubblico di esplorare i propri interessi in modo dinamico e certificato direttamente dal display dello smartphone. L'iniziativa si inserisce nella strategia di Taboola – associata in Italia a IAB Italia – per l'ampliamento della propria piattaforma di performance marketing e distribuzione di contenuti digitali, la quale raggiunge oltre 600 milioni di utenti attivi giornalieri attraverso accordi con i maggiori gruppi editoriali mondiali e produttori di hardware.