Xiaomi ridefinisce l'ergonomia e le possibilità d'uso degli smartphone di fascia ultra-premium presentando a Parigi la nuova Xiaomi 18 Pro Series, articolata nei modelli Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max. L'elemento distintivo della gamma è l'inedito display posteriore integrato armoniosamente nella scocca in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 senza cornici in rilievo: realizzato con lo stesso pannello M11 LTPO da 1 a 120 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit dello schermo principale, trasforma il retro del telefono in una seconda interfaccia interattiva per consultare notifiche, mappe e carte d'imbarco, fungere da mirino professionale per selfie e vlog in 8K a 30 fps e abilitare funzioni AI come Interprete AI (traduzione simultanea su entrambi i lati in 29 lingue) e App GenAI per generare mini-applicazioni tramite linguaggio naturale.

Sul fronte fotografico, celebrando i cinque anni di collaborazione con Leica, la serie introduce un avanzato sistema a doppia fotocamera da 200 MP composto da un sensore principale con ottica Leica Summilux f/1.67 (arricchito su Pro Max dal sensore Light Fusion 960L da 16,2 EV) e da un teleobiettivo periscopico Power Prism da 75 a 150 mm capace di catturare il 177% di luce in più e di scattare telemacro a 12 cm. L'elaborazione delle immagini è affidata ai modelli on-device di Essential Moment e all'Assistente Creatività Xiaomi, mentre sotto la scocca debuttano a livello globale le piattaforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 realizzate da TSMC a 2 nanometri con CPU Oryon fino a 5 GHz, affiancate dal sistema di raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop e da batterie ad altissima densità al silicio-carbonio da 6.000 mAh (ricarica a 90 W) su Pro e 7.050 mAh (100 W) su Pro Max.

A completare la dotazione tecnica intervengono il sistema Xiaomi HyperOS 4 con integrazione nativa di Google Gemini e Xiaomi HyperAI, il pannello frontale HyperRGB 2.0 con tecnologia hardware Xiaomi Privacy Display certificata TÜV Rheinland per oscurare la visione laterale negli spazi pubblici e l'ecosistema di accessori magnetici. Disponibili nelle quattro colorazioni Velvet Red, Black, White e Cosmic Blue, Xiaomi 18 Pro (display da 6,4 pollici) e Xiaomi 18 Pro Max (6,9 pollici) arrivano sul mercato italiano rispettivamente a 1.449,90 euro e 1.649,90 euro nella versione da 12+256 GB (1.649,90 euro e 1.849,90 euro per i tagli da 12+512 GB), beneficiando in fase di lancio di un risparmio complessivo fino a 350 euro grazie alla combinazione tra un coupon di 150 euro e un'extra valutazione trade-in di 200 euro.