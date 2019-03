Disponibili in pre-order dal giorno dell’annuncio mondiale in occasione dell’evento Unpacked tenutosi in contemporanea a San Francisco e Londra, i nuovi smartphone top di gamma di Samsung,approdano ufficialmente sul mercato italiano.Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono disponibili nelle principali insegne di elettronica di consumo e negli shop onlinePrism White, Prism Black, Prism Green e Canary Yellow (quest’ultimo solo versione Galaxy S10e). Galaxy S10+ è anche disponibile: Ceramic Black e Ceramic White.. Inoltre, è possibile acquistare i nuovi dispositivi attraverso, la formula di noleggio a lungo termine che consente di avere i nuovi Galaxy S10e, S10, S10+ tramite un canone mensile fisso, con la possibilità di sostituirli dopo un anno con un nuovo modello e che include una copertura assicurativa contro danni accidentali e furto. Questa soluzione permette il noleggio dei nuovi Galaxy per 24 mesi, con canoni mensili da 27,90 euro a 60,90 euro e con un anticipo tra 99 e 149 euro, a seconda del modello scelto.In aggiunta, Samsung ha dato avvio anche per i nuovi top di gamma della famiglia Galaxy al programma di, che ha offre la possibilità di restituire il proprio smartphone usato ottenendo fino a 350 euro di contributo direttamente al momento dell’acquisto. Il programma sarà attivo nei maggiori punti vendita di elettronica di consumo. Per informazioni, visitare il sito www.samsung.it/value-instore Per gli acquisti effettuati su samsung.com, è disponibile, l’assicurazione lanciata in partnership con Allianz Global Assistance Europe, a protezione dei danni accidentali e da liquidi. Samsung Care+ è valida per 24 mesi e include 2 interventi di riparazione. È acquistabile su samsung.com“Siamo orgogliosi di offrire ai consumatori italiani il meglio della nostra tecnologia in ambito mobile, per rispondere alle loro passioni e alle loro necessità”, ha dichiarato“Galaxy S10 offre importanti innovazioni a livello di display, fotocamera e prestazioni. Con tre declinazioni disponibili, ciascuna pensata per ogni tipo di utente, Samsung valorizza un decennio di leadership nel settore. Da oggi ognuno potrà scegliere il modello di Galaxy S10 più adatto alle proprie esigenze, grazie alle numerose formule di acquisto”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita