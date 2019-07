Lenovo: ci vuole innovazione per i notebook

Il nuovo ThinkBook 13s di Lenovo

Come si cresce in un mercato - quello dei PC - che complessivamente, quando va bene, è stabile? Secondolo si fa investendo decisamente sull'innovazione tecnologica, perché la stabilità complessiva del mercato nasconde nicchie che sono invece a sensibile crescita. E lascia soprattutto intravedereche promettono sviluppi molto interessanti.Per Lenovo questa strategia non è esattamente una novità. L'azienda la segue da qualche tempo con buoni risultati, anche economici. E ha dato vita a marchi nuovi che rientrano nella divisione PCSD (PC Smart Devices) ma che dei PC sono solo parenti. Come i prodotti per la realtà virtuale/aumentata del brando quelli per l'IoT dell'ecosistemaAnche restando nell'ambito dei PC più o meno classici, Lenovo vede prospettive di crescita solo per i prodotti cosiddetti "core growth", che sono ancora PC ma sempre più innovativi per design, funzioni e portabilità . Questa è la direzione da seguire perché "la tecnologia deve essere al servizio di una vasta gamma di utenti, attraverso un portafoglio prodotti molto ampio", sintetizza, Amministratore Delegato di Lenovo Italia.Gli annunci di metà 2019 che Lenovo ha fatto debuttare anche in Italia vanno proprio nella direzione di un ampliamento della gamma. In particolare per raggiungere, in campo tanto consumer quanto business.L'idea di fondo è che il "nuovo" notebook debba essere bello e funzionale, perché sempre più utenti lo portano sempre con sé. E vogliono per il PC unain linea con quella a cui sono abituati dal proprio smartphone. Questo alla fine non ha sostituito il computer, per molti di noi, ma sta dettando la sua evoluzione.Seguendo questa logica Lenovo ha in particolare lanciato vari nuovi modelli della linea, come il S540 con chassis in alluminio e il 25 percento di autonomia in più. E il leggero (solo 1,2 chilogrammi), con schermo "contour glass" che va oltre il bordo, come diversi smartphone, e funzioni di AI per controllo del rumore esterno e la sfocatura dello sfondo durante le videochiamate Skype.Novità anche in campo desktop, con glidal design minimale ma innovativo. E in campo gaming con il rilascio di un notebook -- che ha componentistica da gamer ma un look da portatile tradizionale. Per chi vuole far convivere le prestazioni grafiche con la sobrietà (o quasi) dell'ufficio.Ma la vera novità Lenovo di metà 2019 è la nascita del brand. Va ad indirizzare la fascia di utenza che cerca un prodotto. È un segmento sempre più importante perché comprende le nuove generazioni di lavoratori. Queste cercano prodotti con una elevata usabilità e da impiegare tanto per il lavoro quanto per la vita privata.I ThinkBook (due i modelli al momento,con display da 13 e 14 pollici) puntano su molte caratteristiche consumer per una esperienza d'uso più gradevole. Dal design ai materiali passando per funzioni più tecniche come il sensore per l'identificazione biometrica integrato nel pulsante di accensione. Ma hanno anche le componenti diche invece piacciono molto alle aziende. È ad esempio per questo che i ThinkBook ereditano dai fratelli maggiori ThinkPad le specifiche di security ThinkShield.A proposito della linea professionale di riferimento, questa acquista in particolare la settima generazione del modello X1 Carbon, la quarta per X1 Yoga (ora in metallo) e la seconda per X1 Extreme. Rilasciati anche ThinkPad con processori, mentre la famiglia di workstation grafiche ThinkPad P comprende ora modelli con display OLED e una versione a 14 pollici.