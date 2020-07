Oppo Watch con WearOS e sensore ECG in arrivo in Europa

I consumatori europei alla ricerca di uno smartwatch potranno presto valutare per l'acquisto anche. È prodotto dall'omonima azienda cinese conosciuta per gli smartphone , da poche ore ha esordito sul mercato tedesco. Secondo i bene informati, lo sbarco in Italia sarebbe questione di giorni.A un'occhiata distratta, Oppo Watch potrebbe ricordare un Apple Watch per la forma del quadrante e gli abbinamenti cromatici. In realtà la mancanza della corona e altri dettagli svelano che si tratta di qualcosa di diverso.Il sistema operativo è WearOS, prodotto da Google appositamente per i dispositivi indossabili, che dovrebbe garantire una buona compatibilità con gli smartphone Android 6 e successivi. Fra le funzioni del sistema figurano quelle principali a cui gli utenti di smartwatch tengono maggiormente, come ile quello delle attività motorie più diffuse, come camminata, corsa e bicicletta.Le caratteristiche tecniche includono il grande schermo AMOLED da 1,6 pollici per la versione con cassa in alluminio da 41 mm, o 1,91 pollici per il modello con cassa da 46 mm, più adatto a un pubblico maschile. La dotazione include poi un processore Snapdragon Wear 3100, affiancato da 1 GB di memoria RAM e da 8 GB di memoria interna. Il corredo di sensori include il solito accelerometro a 3 assi, il giroscopio, il sensore geomagnetico, un barometro, il sensore ambientale e un(elettrocardiogramma).È proprio quest'ultima funzione ad attirare l'attenzione, perché non è comune fuori dall'universo Apple e potrebbe costituire un punto di forza. Si può indossare Oppo Watch anche durante l'attività natatoria, dato che è impermeabile fino a 3 o 5 ATM, rispettivamente per le versioni da 41 e 46 mm.Anche la dotazione di connettività è interessante: oltre ai tradizionali Wi-Fi e Bluetooth, comprende anche il, NFC e GPS. In pratica, si può usare per tutte le funzioni (compresi i pagamenti contactless) senza bisogno di portare obbligatoriamente con sé lo smartphone.Infine la batteria: è un modello da 300 mAh per la versione da 41 mm e da 430 mAh per quella da 46 mm.: è un dato che è sempre bene verificare con test indipendenti e che può variare in modo anche importante a seconda delle funzioni attive.Non resta che attendere le conferme ufficiali della commercializzazione in Italia, dove il prezzo dovrebbe essere fissato a 250 euro circa, salvo sorprese.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita