Motorola, dieci e lode per il moto g

Una storia lunga dieci capitoli



Con il, affinando ancora di più le qualità che l'hanno reso così apprezzato.Se la famiglia moto g nasce dall'intenzione di creare prodotti sempre più completi, in termini di caratteristiche tecniche, con una rinnovata attenzione al design, per potersi affermare sempre di più nella fascia media del mercato, oggi si può dire che con dieci generazioni della serie moto g, Motorola ha rivoluzionato con successo il settore degli smartphone. La democratizzazione di nuove funzionalità e tecnologie premium era un obiettivo ambizioso che- nel 2013, il primo dispositivo di una serie destinata a cambiare per sempre l'industria della telefonia mobile. moto g è stato il primo smartphone equipaggiato con un processore quad core ed 1GB di RAM nella fascia media del mercato.- nel 2014, con l’obiettivo di trovare una soluzione per i punti deboli identificati dai consumatori, Motorola ha introdotto nella seconda generazione di moto g uno speaker stereo più potente e un display più grande, da 5 pollici. Comprendendo il bisogno degli utenti di avere un'esperienza d’uso più personalizzata, moto g2 includeva “motorola colour shells” - iniziativa che si è evoluta fino ai dispositivi di oggi dotati di software My Ux che offre la possibilità di personalizzazioni con gesti, sfondi e altro.– lanciato nel 2015, con un design rinnovato, era resistente all'acqua e disponeva di una fotocamera con scatto rapido, perfetto per catturare qualsiasi istante durante la giornata, senza perdere il momento ideale. Disponeva di 2GB di RAM e funzionalità TurboPower per la ricarica veloce.- dal momento che i consumatori hanno esigenze differenti, nel 2016 Motorola ha introdotto il concetto di "famiglia" all’interno del suo segmento. Per la prima volta è stato possibile scegliere il dispositivo ideale in base a una determinata caratteristica senza dover rinunciare alle funzionalità di base e agli elementi di design più apprezzati. All’interno della fascia media, è stato moto g4 per primo a essere dotato di un pacchetto premium con sensore di impronte digitali, messa a fuoco laser e fotocamera PDAF (Phase Detection Auto Focus).– nel 2017 Motorola ha lanciato Moto G5, dispositivo con ulteriori miglioramenti nel design, finiture in metallo che conferivano allo smartphone un look-and-feel premium e nuove caratteristiche software, ad un prezzo più accessibile. Questa generazione ha introdotto un sistema a doppia fotocamera e un sistema di messa a fuoco veloce per un'esperienza visiva incredibilmente dettagliata.– la famiglia moto g ha continuato a stupire dal punto di vista del design quando nel 2018 è arrivato moto g6, con un corpo in vetro 3D, bellissimo da vedere e da tenere in mano. moto g6 ha introdotto anche uno splendido display max vision per un'esperienza visiva ancora più immersiva, unito ad una batteria da 3.200mAh, la più ampia mai installata su un moto g fino ad allora.– nel 2019 la serie moto g di Motorola era ben nota per aver introdotto nuove tecnologie e aver portato innovazione nel mercato. Quando l'attesissima famiglia moto g7 è stata presentata, sono state introdotte quattro versioni. Fra le caratteristiche principali vi erano display max vision con notch, zoom ad alta risoluzione, OIS nella fotocamera principale e per la prima volta un sistema di ricarica da 27W. È stato un punto di svolta in una serie già rivoluzionaria.– in un segmento altamente influenzato dall’innovazione tecnologica, sempre in rapida evoluzione, può essere difficile stare al passo. Motorola, tuttavia, continua a riuscirci con l’ottava generazione di moto g. Nel 2019 è stata dotata di tecnologia quad-pixel per la fotocamera, un suono eccezionale grazie allo stereo speaker Dolby e a una batteria a lunga durata da ben 5.000mAh. Queste erano le caratteristiche più desiderate dai consumatori in quegli anni e Motorola le ha incluse nei suoi smartphone di fascia media.– con l’arrivo del 2020 nessuno avrebbe potuto immaginare come sarebbe cambiato il mondo e quanto i nostri dispositivi mobile sarebbero diventati più importanti che mai. Sempre connessi, per catturare, creare e ispirare. La famiglia moto g9 ha portato con sé un incredibile sistema quad-camera, una batteria da 6.000 mAh, la più grande mai introdotto in un dispositivo Motorola. Ha utilizzato display ancora più ampi per migliorare l'esperienza d'uso – lavoro, gaming e intrattenimento – su smartphone e ha introdotto la velocità 5G e i processori della serie Qualcomm Snapdragon 700, altro passo importante per Motorola e per la sua strategia di democratizzazione della tecnologia.– nel 2021 Motorola ha presentato il moto g più potente di sempre. Il primo dispositivo di questa famiglia dotato di piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870, di connettività 5G e in grado di offrire prestazioni di alto livello. moto g100 è anche il primo smartphone di Motorola compatibile con la nuova piattaforma Ready For, progettata per estendere le funzionalità Android a schermi più grandi e sfruttare tutto il potenziale di uno smartphone come non era stato mai fatto prima.